Jubilé de la reine d'Angleterre: Et c'est encore une fois Pippa Middleton qui fait le buzz

Le Mall, la large avenue londonienne qui vient mourir devant Buckingham Palace, était noir de monde, samedi soir, pour le concert géant donné en l'honneur de la reine Elizabeth II. Plus de 20 000 personnes étaient présentes pour applaudir quelques-uns des artistes les plus emblématiques du Royaume-Uni, de Queen à Rod Stewart, en passant par Duran Duran, Elton John ou encore… Sam Ryder, le candidat britannique au dernier concours Eurovision.

Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants étaient installés dans la loge royale. À leurs côtés, Camilla et Charles, et la princesse Anne. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et son épouse, la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, ou encore le maire de Londres, Sadiq Khan, étaient présents également. Mais c'est encore une fois la sœur de Kate Middleton, Pippa, qui a affolé les réseaux sociaux.