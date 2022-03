Rugby - Tournoi des six nations – Et de 3! Les Bleus douchent l'Ecosse

Rugby - Tournoi des six nations : Et de 3! Les Bleus douchent l'Écosse

Le XV de France a poursuivi son sans-faute dans le Tournoi des six nations 2022 en disposant largement de l'Ecosse à Murrayfield (36-17), samedi.

Les hommes de Fabien Galthié ont inscrit six essais par le deuxième ligne Paul Willemse (8e), le centre décalé à l'aile Yoram Moefana (13e) puis les centres Gaël Fickou (40e+3) et Jonathan Danty (42e) et l'ailier Damian Penaud (59e, 75e). Ils comptent désormais 14 points en attendant les autres rencontres de la journée, Angleterre-pays de Galles plus tard dans la journée et Irlande-Italie dimanche.