Famille Kardashian-Jenner: Et la soeur préférée de Kylie est…

Benjamine de la famille Kardashian-Jenner, Kylie Jenner évoque rarement la relation qu’elle entretient avec ses trois demi-sœurs – Kourtney, Kim et Khloé – sa sœur Kendall et ses trois demi-frères – Robert, Brandon et Brody. L’ex-compagne de Travis Scott a fait une exception pour l’édition italienne de «Vanity Fair» et révélé laquelle de ses frangines était sa préférée.