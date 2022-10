Et le déguisement le plus populaire pour Halloween est…

Si on se réfère à Google, les Américains sont nombreux à avoir envie de se costumer en sorcière, en 2022.

Sortez votre chapeau pointu et votre balai, le 31 octobre. La tradition est inébranlable: en 2022, le déguisement le plus populaire à Halloween, c’est la sorcière. Comme les cinq années précédentes… Les médias américains ont relayé le classement des 20 tendances les plus importantes. Elles ont été déterminées à partir des recherches des internautes américains sur Google.