Et le public de crier: «On t'aime Mylène»

Au tout début, c'est un œil qui scrute la salle. Il est brun. La paupière se ferme doucement. Soudain, le spectateur se retrouve comme aspiré par cette pupille.

Dans un déluge de décibels, le voilà invité à entrer dans un crâne, dans un monde, dans un univers. Durant bien plus de deux heures, les 11000spectateurs du Galaxie d'Amnéville ont voyagé en Mylène Farmer. Son monde lui appartient. Aussi ambigu qu'original. Elle transcende son public pour l'emmener dans une orgie visuelle et auditive placée sous le signe de l'émotion.

Dans son décor de scène gothique (deux squelettes géants, une armée de mannequins tapie dans l’ombre), elle joue avec ses musiciens, en cols de curé et dos nus, ses choristes, en bonnes sœurs un rien délurées, au milieu de sa troupe de danseurs et danseuses.

Tour à tour morbide, autodestructrice, friponne, espiègle et émouvante Mylène Farmer est surtout habitée par son univers. Au point parfois de s'arrêter pour poser un regard timide et amoureux sur son public. Au point aussi de verser une larme, offerte en partage à ses fans et à tous ceux dans le public qui sont en train de le devenir. Si elle sait se faire rare, comme pour mieux se faire désirer, Mylène Farmer sait aussi se donner, comme pour mieux se faire aimer. Sur scène, elle prend du plaisir. Et le Galaxie en a pris aussi!