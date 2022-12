Sexe: Et les recherches les plus populaires sur Pornhub sont…

Le mot lesbian (lesbienne) est le plus recherché par les Américains sur Pornhub en 2022. L’année dernière, il arrivait en deuxième position. Le fantasme le plus populaire fait étonnamment écho à l’actualité politique. Cette semaine, le président Joe Biden a promulgué une loi protégeant le mariage homosexuel afin que les ultraconservateurs, majoritaires à la Cour suprême, ne puissent démanteler ce droit.

Les mots les plus recherchés aux États-Unis

Le site de films X a publié son rapport annuel, le 8 décembre. Autre résultat étonnant, dans certains États du Sud, (Arkansas, Louisiane, Mississippi, Floride et Caroline du Nord), autrefois fiefs de la ségrégation raciale, les termes black et big black cock (noir, grosse bite noire) pointent en tête. Le mot mormon est très recherché dans l’Utah, bastion historique de la doctrine de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.

Recherches populaires dans chaque État

Au niveau national, le deuxième mot le plus recherché est hentai (manga pornographique), suivi d’ebony (personne à la peau noire), latina et asian (asiatique). Viennent ensuite: threesome (triolisme), step mom (belle-mère), big cock (grosse bite), big black cock (grosse bite noire) et creampie (sperme coulant du vagin ou de l’anus) à la dixième position.

Les actrices les plus cotées dans le monde

Les États-Unis concentrent le plus grand nombre d’utilisateurs de la plateforme de streaming érotique. Le Royaume-Uni, la France, le Japon et le Mexique sont les pays qui ensuite génèrent le trafic le plus soutenu. Sur le plan international, les actrices les plus reluquées sont, dans l’ordre de préférence, Abella Danger, Lana Rhoades, Angela White, Eva Elfie et Riley Reid.