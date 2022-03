Andy Schleck sur le Tour de France : «Et maintenant... le jaune!»

Vainqueur de la 8e étape du Tour de France au sommet de Morzine-Avoriaz, le Luxembourgeois s'est déclaré «super content» en attendant de prendre plus tard, comme il l'espère, le maillot jaune.

Non, pas du tout. Je suis très content d'avoir gagné l'étape. On a un plan et je veux le suivre. Je ne veux pas faire des expérimentations. J'aurais peut-être pris le (maillot) jaune. Mais, mon but, c'est de l'avoir à Paris. Pour ça, il faut avancer 'step by step' (étape par étape). Pour l'autre maillot (le jaune), ça va venir. Il ne faut pas trop vouloir. J'ai gagné l'étape, je suis super content.