Concours de beauté : Et Miss et Mister Luxembourg 2014 sont…

MONDORF-LES-BAINS - Frédérique Wolff, de Lultzhausen, et Osvaldo Sanchez Rivera, de Frisange, ont été couronnés samedi soir, au Casino 2000, à Mondorf-les-Bains.

Le comité national de Miss et Mister Luxembourg a sacré, samedi soir, Frédérique Wolff et Osvaldo Sanchez Rivera Miss et Mister Luxembourg 2014 au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains. Ils ont été élus à la fois par le jury et le public qui pouvait voter par SMS.