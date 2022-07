Pétition au Luxembourg : Et pourquoi pas 100 jours de télétravail pour les frontaliers?

LUXEMBOURG – Ouverte à signatures ce mercredi, une pétition réclamant au moins deux jours de télétravail hebdomadaires pour les travailleurs frontaliers, a déjà engrangé plus de 800 paraphes, à midi.

Rappelons que la limite fiscale annuelle est de 19 jours en Allemagne et 34 jours en Belgique et en France. DPA

Cela fait presque deux semaines que l'accord pour le télétravail des frontaliers a pris fin mais le débat, lui, se poursuit. Et nombreux sont visiblement prêts à ce qu'il aille encore plus loin: une pétition réclamant «deux jours de télétravail par semaine pour tous y compris les frontaliers» a déjà récolté plus de 800 signatures, alors qu'elle n'est en ligne que depuis quelques heures. Gageons qu'elle atteindra rapidement les 4 500 signatures, synonymes de débat à la Chambre.

Son auteure reconnait que «ce mode de travail 100% télétravail n'était pas viable» car il a «aussi eu pour effet de réduire les échanges informels dans l'entreprise, d'isoler certains collaborateurs et de réduire la créativité de l'esprit d'équipe». Mais il a également permis de «limiter les déplacements et leurs impacts écologiques destructeurs, de réduire significativement les embouteillages, d'améliorer le bien-être des salariés en améliorant leur équilibre vie privée / vie professionnelle». Et de conclure: «N'est-il pas temps de trouver le juste équilibre entre ces deux mondes en permettant également aux frontaliers de maintenir une dose suffisante de télétravail?».

40% du temps de travail à la maison

Consciente que ce n'est pas le seul Luxembourg qui pourra décider, elle encourage «une solution pérenne avec un cadre encadré et régulé au niveau européen». Une solution qui pourrait «être limitée aux travailleurs frontaliers des zones les plus proches (...) afin de limiter le risque de distorsion et de concurrence». Elle préconise deux jours de télétravail par semaine, soit 40% du temps de travail. Rappelons que la limite fiscale annuelle est de 19 jours en Allemagne et 34 jours en Belgique et en France.

Les responsables politiques luxembourgeois seraient plutôt enclins à aligner la limite de la CNS (50 jours par an) et celle des règles fiscales, à l'image de Dan Kersch (LSAP), président de la sous-commission Télétravail. «Nous sommes contents d’avoir les frontaliers: sans eux, nous serions fichus!», a rappelé la députée, Myriam Cecchetti (déi Lénk). «Ce serait bien de pouvoir déroger à la règle européenne par un accord bilatéral. Dans les négociations au niveau de l’UE, le Luxembourg doit rappeler l’importance des frontaliers», a indiqué de son côté, Marc Spautz (CSV).