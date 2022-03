Projet : Et si Berlin prenait la pose pendant un siècle...

Les habitants de la capitale allemande sont mobilisés pour participer à une expérience durant 100 années. Le but? Illustrer en photo l'évolution de leur ville.

En échange de 10 euros, l'artiste invite les volontaires à s'emparer de l'un de ses 100 appareils photo miniature et à les placer dans des endroits stratégiques de la capitale allemande. Il leur demande de garder le silence sur l'emplacement de leur «capsule photo-temporelle» et de ne le révéler qu'à un âge avancé à un enfant capable d'attendre l'âge adulte pour le récupérer. M. Keats promet que ceux qui se présenteront dans 100 ans à ses associés, l'équipe de la galerie berlinoise Team Titanic, se verront rembourser les 10 euros engagés et gagneront le droit de voir leurs clichés exposés.