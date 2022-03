Et si Darwin avait un jour rencontré Adam et Ève

LUXEMBOURG - L’Institut Pierre-Werner organise lundi soir une conférence opposant évolutionnisme et créationnisme.

Les adeptes du créationnisme sont de plus en plus nombreux. Même au sein de la future élite scientifique.

Afin de combattre le créationnisme qui veut que nous soyons directement des descendants d’Adam et Ève et non un parent du singe comme l’a prouvé le darwinisme, le professeur Graf sera ce lundi soir à 19h, au studio du Grand Théâtre. À ses côtés le père dominicain Jacques Arnould et la députée Anne Brasseur.