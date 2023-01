Rock britannique : Et si finalement Oasis se reformait? Noel fait un pas vers Liam

Ils sont en guerre depuis des années, se sont balancé les pires horreurs qu’on puisse entendre mais ils n’en sont pas moins frères: et si le divorce de Noel Gallagher rapprochait les deux enfants terribles de Manchester? Il y a quelques jours, l’aîné, Noel, confirmait qu’il était en train de divorcer d’avec Sara Macdonald avec qui il a eu deux fils, Donovan et Sonny Patrick, 15 et 12 ans.