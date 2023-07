Au Luxembourg: Et si l'Etat contraignait les supermarchés à baisser les prix?

Le prix des légumes frais a augmenté de plus de 23% en un an.

Supermarchés à qui l'ULC reproche de profiter «aux dépens des consommateurs» et de continuer à augmenter leurs prix «malgré une baisse significative des coûts de l'énergie». Entre juin 2022 et juin 2023, les prix alimentaires ont globalement progressé de 11,4% avec des hausses spectaculaire (+23,3% pour les légumes frais). Conséquence, les salaires réels ont diminué au Luxembourg.

Contraindre l'industrie alimentaire à baisser les prix serait «une mesure dont les consommateurs au Luxembourg profiteraient définitivement plus que de la réduction – temporaire – de la TVA entrée en vigueur le 1er janvier, et dont on sait que les produits alimentaires, entre autres, sont exclus», conclut l'ULC qui souhaiterait notamment que le futur gouvernement [adapte] rapidement et entièrement le barème fiscal à l'inflation et [réintroduise] l'Office des prix».