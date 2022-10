Football : Et si l'Italie ou l'Ukraine récupéraient la place de l’Iran au Mondial 2022?

Alors que Téhéran fournit des missiles kamikazes à Moscou contre l’Ukraine, le directeur du Shakhtar Donetsk et l'ambassadeur de l'Italie aux Nations unies remettent en cause la participation de l’Iran au prochain Mondial.

Depuis plusieurs semaines, Kiev accuse Téhéran d'avoir livré des drones kamikazes Shahed 136 à Moscou, qui les utilise ensuite pour viser notamment des infrastructures énergétiques, ce que l'Iran et la Russie ont nié à plusieurs reprises. «Chacun de ( ces drones) a été produit et livré par les autorités iraniennes, des instructeurs iraniens et l'armée ont directement formé et géré les lancements de drones», a encore dénoncé M. Palkine. «Le Shakhtar appelle la FIFA et l'ensemble de la communauté internationale à interdire immédiatement à l'équipe nationale iranienne de jouer à la Coupe du monde à la suite de la participation directe du pays à des attaques terroristes contre les Ukrainiens», a ainsi demandé lundi M. Palkine.