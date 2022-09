Miss Lorraine: Et si la future Miss France était une frontalière?

Fortune sourit aux audacieux. À 25 ans, Sarah Aoutar n'a pas abandonné ses rêves de reine de beauté, et ce malgré une carrière professionnelle bien lancée au Luxembourg dans le secteur des fonds d'investissement. «J'admire les Miss depuis que je suis toute petite», confie-t-elle. Des années plus tard, la voilà en lice pour l'élection de Miss Lorraine le 8 octobre prochain.

Parmi les 16 candidates, son profil détonne. Première dauphine de Miss Prestige National 2016, la Thionvilloise ferait presque figure de vétérane au sein d'un concours où la plupart des jeunes femmes ont entre 18 et 23 ans. Une expérience qui pourrait rapidement se transformer en atout d'ici à l'élection, au vu des nombreux retours positifs qui ont suivi sa candidature. «Je me sens bien plus prête et bien plus mature qu'auparavant», glisse-t-elle.