Marguerite Barankitse: Et si la future prix Nobel de la paix était au Luxembourg?

AFP

«Mon histoire avec le Luxembourg aurait pu être le scénario d'un film hollywoodien», sourit Marguerite Barankitse. En octobre 1993, quand éclate la guerre civile au Burundi, avec au centre un conflit ethnique entre les Hutus et les Tutsis, elle assiste impuissante au massacre de 72 personnes cachées avec elle dans une église.

L’enseignante convainc les assaillants d’épargner 25 enfants, issus de plusieurs ethnies, qu’elle prend sous son aile et avec qui elle se cache pendant plusieurs mois chez un coopérant allemand, avant de fonder la Maison Shalom. Un centre qui accueille et aide les orphelins de la guerre et du sida de toutes les ethnies et religions à se réinsérer.

Son destin se lie avec le Luxembourg en 1997. En voyage à Lourdes, elle est reconnue et abordée par une pèlerine luxembourgeoise qui a lu son portrait dans le magazine Geo. « Elle m’a demandé de venir au Luxembourg. Elle m’a payé un billet d’avion et elle m’a présenté la fondation Bridderlech Deelen, aujourd’hui Partage.lu», se souvient-elle avec émotion. Le point de départ d’une longue entraide entre les ONG luxembourgeoises et la fondation Maison Shalom.

AFP

Exfiltrée en urgence par la Grande-Duchesse

«L’humanité que j’ai trouvée au Luxembourg me touche et me pousse à dire que le monde est merveilleux. Le Luxembourg est devenu ma seconde patrie», ajoute-t-elle. En 2015, elle est accusée par le régime burundais, au même titre que des opposants, journalistes et membres de la société civile, de complicité au coup d’Etat manqué.

Maison Shalom

La Grande-Duchesse Maria Teresa, qu’elle a rencontrée, organise alors son exfiltration in extremis avec l’aide de l’ambassadeur belge. «Je ne sais pas si je peux le dire, mais la Grande-Duchesse m’a sauvé la vie», se remémore-t-elle. Distinguée dans le monde entier pour son combat, sa fondation fêtera bientôt son trentième anniversaire. Et si le futur prix Nobel de la paix était au Luxembourg?