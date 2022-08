Casting au Luxembourg : Et si la nouvelle voix de la chanson française était à Differdange?

Et si vous étiez la nouvelle voix de la chanson française? «The Voice» passera à nouveau par Differdange, le samedi 3 septembre prochain, pour un casting destiné à trouver les candidats de la prochaine saison du télécrochet de TF1. Le casting est ouvert à tous ceux et à toutes celles qui rêvent de devenir la nouvelle Louane ou le nouveau Claudio Capéo, âgés de 5 ans et plus. Des candidats sont en effet aussi recherchés pour «The Voice Kids»