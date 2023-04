En France: Et si la police avait le droit de percuter un deux-roues en fuite?

Un policier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, soupçonné d'avoir percuté avec une voiture de service un scooter conduit par trois adolescents, blessés dans l'accident, le 13 avril à Paris, puis d'avoir modifié sa version des faits. Peu avant minuit, dans le XXe arrondissement de Paris, un scooter transportant trois mineurs de 17, 14 et 13 ans, dont l'un sans casque, avait été poursuivi par une voiture de police avant de chuter.

L'ancien candidat à la présidentielle Eric Zemmour a dénoncé sur BFMTV un «exemple de renversement sémantique» parce que, selon lui, «on fait comme d'habitude des délinquants des victimes et des policiers des agresseurs». «L'un était sans casque» et, selon M. Zemmour, «ils faisaient du rodeo, ce qui est interdit par la loi, et en plus ils sont en délit de fuite», a-t-il accusé, avant de reconnaître que la conductrice du scooter faisait en réalité l'objet d'une enquête pour «refus d'obtempérer».