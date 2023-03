Sécurité routière au Luxembourg: Et si la solution était d'interdire les cyclistes sur nos routes?

Et si tout le monde y allait de sa petite idée pour renforcer la sécurité routière? Depuis ce mardi, une pétition est ouverte aux signatures et réclame purement et simplement l'interdiction des vélos sur les routes de campagne et routes principales au Luxembourg! Et visiblement l'idée fait déjà son chemin, la pétition avait récolté, à 16h, quelques heures seulement après sa mise en ligne, près de 400 signatures sur les 4 500 qui ouvriront droit à un débat public. Le résident à l'origine de cette pétition regrette un partage de la chaussée trop dangereux au Luxembourg, où «il existe beaucoup de routes étroites et surtout avec le trafic sur l'autre voie».