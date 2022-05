Santé au Luxembourg: Et si le mal dont vous souffrez était lié à votre environnement?

Malgré de nombreuses consultations, certains patients continuent de souffrir sans savoir d’où vient le mal. Or, celui-ci est parfois lié à leur environnement. C’est pour aider ces patients qu’un concept de médecine de l’environnement a été présenté mardi, au ministère de la Santé. «Il s’agit d’un projet très ambitieux, plus que nécessaire car certains vivent un parcours très difficile», indique Paulette Lenert. L’idée est «d’enlever la charge au patient de trouver son propre parcours en l’orientant vers un endroit où il sera pris en charge du début à la fin», reprend la ministre.

An van Nieuwenhuyse, responsable de la protection de la santé au LNS, évoque les différents niveaux où se déclenchent les maladies de l’environnement. Cela commence au niveau personnel, avec le tabac ou les cosmétiques. L’habitat et le travail peuvent également provoquer de telles maladies, tout comme l’air ambiant et enfin la pollution globale de la planète. En plus des consultations, le projet prévoit des formations de personnel, la mise en place d’une base de données au niveau national, ou encore des collaborations internationales.