Vague de Covid : Et si le masque redevenait obligatoire en France?

Le ministre français de la Santé, François Braun, a lancé dimanche sur BFMTV un «appel solennel à la vaccination» contre le Covid-19, reconnaissant que la campagne actuelle «ne fonctionne pas». Reprenant les termes de la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de la Santé a fait cet «appel solennel» pour inciter les plus fragiles à se faire vacciner face à une neuvième vague de Covid-19. «Les personnes cibles sont les mêmes pour la grippe et le Covid», a-t-il rappelé. «Le rythme s’est un peu accéléré depuis une semaine»: parmi les plus de 80 ans, environ 20% ont reçu une quatrième dose, 35-40% pour les 60-80 ans, «c’est largement insuffisant», a-t-il estimé.