Et si le meilleur sommelier du monde était du Luxembourg?

Le chef-sommelier de l'hôtel Le Place d'Armes, va se mesurer à 67 autres candidats. «J'ai dû approfondir mes connaissances, faire des séances de dégustation à l'aveugle, en anglais, avec un timing serré, pour me mettre en condition. Je me suis préparé comme j'ai pu pour faire la meilleure prestation possible. Mais je suis détendu, car je n'ai rien à perdre», confiait-il lundi.