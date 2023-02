Changement de tendance: Et si le pantalon n'était plus à la mode?

Après une nouvelle coupe de cheveux, Hailey Bieber affiche aussi un nouveau look. À 26 ans, la lanceuse de tendances a été aperçue dans les rues de New York vêtue d’une veste en cuir, d’un top, d’une paire de mocassins et de chaussettes blanches. Il ne manquait que le pantalon. Et elle n’est pas la seule à arborer ce look: d’autres stars l’ont également adopté. Depuis quelques semaines déjà, les photos de célébrités ayant troqué le pantalon contre une paire de collants se multiplient.