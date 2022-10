Drôle d'époque: Et si le petit café du matin devenait un luxe?

Et la note s'alourdit encore pour ceux qui y plongent un sucre ou y versent un nuage de lait: respectivement +33,4% pour le sucre et +22,2% pour le lait frais écrémé en l'espace d'un an. Au Luxembourg, l'inflation a été moindre avec des hausses du prix du café de 12%, du sucre de 5,1% et du lait frais écrémé de 11,5%.

Et heureusement pour les résidents qui sont, selon The World Coffee Index, les plus grands consommateurs de café au monde avec 11 kg par an et par habitant. Toujours selon cet index, il faudrait compter, au comptoir, 4 euros pour une tasse au Luxembourg contre un peu moins de 5 euros à Paris , 3,6 euros à Bruxelles ou encore 3,7 euros à Berlin et seulement 2,5 euros à Rome.