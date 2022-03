Election présidentielle – Et si le pitre «Beli» prenait le pouvoir en Serbie?

Élection présidentielle : Et si le pitre «Beli» prenait le pouvoir en Serbie?

Il promet de «voler pour lui-même» mais s'engage «à donner aussi quelque chose au peuple»: «Beli» s'est lancé dans la campagne pour moquer les politiques serbes.

Luka Maksimovic est un étudiant en communication de 25 ans. Quand il fait de la politique, il s'appelle «Beli» («Blanc») ou encore Ljubisa Preletacevic, ce nom étant un jeu de mots pour désigner celui qui change de camp comme de chemise, une spécialité politique serbe. À Mladenovac, dans la banlieue belgradoise, le jeune homme, costume blanc, barbe de hipster et cheveux mi-longs retenus en chignon façon samouraï, s'arrête sans cesse. «M. le président. Je veux juste vous serrer la main et vous dire bonjour», dit un quinquagénaire.

«Nous sommes venus de Belgrade uniquement pour vous rencontrer», crie une femme depuis sa voiture. «Frappe fort!» («Samo jako!»), répond «Beli», reprenant son slogan abscons. Le favori est le Premier ministre de centre droit, Aleksandar Vucic, qui entend l'emporter dès le premier tour. Mais «Beli» fait désormais jeu égal, voire devance dans certains sondages, les candidats pro-européens Sasa Jankovic et Vuk Jeremic, ou encore l'ultranationaliste d'extrême droite Vojislav Seselj. Tous tournent autour de 10%.

Génération oubliée

L'émergence du trublion a débuté en 2016. Avec des amis, il avait réalisé une vidéo pour moquer un personnel politique serbe gangréné par la corruption. Elle fait rire la Serbie et sa liste arrive deuxième aux municipales à Mladenovac. Cette année, son clip de campagne le montre sur un cheval ou saluant ses supporters depuis le toit ouvert d'une vieille Mercedes marron, prenant des pauses à la «Borat». «On recevra 16 salaires, on construira des maisons à trois étages et il n'y aura pas de guerre», entonnent des chanteurs vêtus de pantalons moulants bariolés, sur un air de turbo-folk.