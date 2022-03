Projet au Luxembourg : Et si le sens de la voie de bus s'adaptait au trafic?

LUXEMBOURG - Le gouvernement travaille actuellement sur la mise en place de voies de bus dynamiques, qui s'adapteraient au trafic en heure de pointe.

Alors que l'extension du tram se poursuit, le gouvernement réfléchit à d'autres moyens de faciliter la circulation des transports en commun, et notamment des bus. Deux points névralgiques posent problème en heure de pointe à l'intérieur et autour de la capitale: la N11 entre la capitale et Echternach, et la côte d'Eich entre la place Dargent et le boulevard Royal.