25 000 Luxembourgeois: Et si le sort des prochaines législatives se jouait au Brésil?

En 2018, lors des dernières législatives au Grand-Duché, il n'y avait guère plus de 2 300 Luxembourgeois au Brésil. Cinq ans plus tard, grâce au recouvrement de nationalité, ils sont plus de 25 000... et près de 17 000 électeurs potentiels. Plus ou moins l'équivalent d'une ville comme Differdange.