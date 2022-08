Visite du ministre français: Et si les frontaliers étaient soignés en France aux tarifs luxembourgeois?

Des maisons de santé transfrontalières, où seraient pratiqués des honoraires équivalents à ce qui est pratiqué au Luxembourg. Les travailleurs frontaliers se soigneraient donc chez eux et les frais seraient couverts par la CNS. «Les citoyens qui dépendent de l’assurance maladie française n’auraient à régler que les sommes pratiquées en France, mais le praticien aurait un versement qui compléterait cette différence entre la cotation luxembourgeoise et la cotation française» précise-t-il.

Rencontre à venir avec Paulette Lenert

Une mesure qui s’appliquerait aux soins de proximité (généralistes, kinés, dentistes, gynécologues…) et qui, selon lui, renforcerait l’attractivité de la région et limiterait la pénurie de soignants. Une idée soumise et expliquée au ministre François Braun. «Toutes les propositions sont bonnes et il y a des propositions intéressantes. Ma méthode est d’aller sur le terrain à la rencontre des professionnels. Voir quels sont leurs problèmes, et voir quelles sont les solutions qu’ils ont pu trouver ou qu’ils proposent», a commenté ce dernier.