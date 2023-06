Et si les taxis devenaient une solution pour les fins de soirée?

La création d'une plateforme digitale (LuxCab), annoncée il y a bientôt un an, ne devrait pas non plus être finalisée d'ici l'été. Elle devait créer un «Uber luxembourgeois», contrôlé par l’État, pour éviter les dérives sur le droit du travail. Le report - a minima - de la réforme ne devrait pas fâcher le secteur. Président de la Fédération des taxis, Paulo Leitão ne cachait pas son inquiétude pour des professionnels «encore en phase post-Covid avec des chiffres d’affaires à 60-70% de ceux de 2019».