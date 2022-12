Au Luxembourg: Et si les WC publics devenaient gratuits?

Et si les toilettes publiques devenaient gratuites au Luxembourg? C'est en tout cas le souhait de Nicolas Friden, l'auteur de la pétition réclamant l'abolition des WC publics payants. «Il s'agit de besoins primaires pour la bonne santé du corps. Il faut rendre les toilettes gratuites, peu importe où l'on veuille aller (…) Il n'est pas normal dans un pays libre et démocratique comme le Luxembourg de devoir payer pour aller aux toilettes», écrit en substance le pétitionnaire.

Outre ce texte, huit autres pétitions ont été validées par la commission ad hoc et sont ouvertes pendant six semaines aux signatures. Nombre d'entre elles concernent les transports et la mobilité, une préoccupation de la vie quotidienne au Grand-Duché. Un pétitionnaire demande par exemple que les bus puissent emprunter la bande d'arrêt d'urgence, sur les autoroutes en direction de Luxembourg, pendant les heures de pointe.