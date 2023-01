Football : Et si Messi rejoignait Ronaldo en Arabie saoudite?

Les vainqueurs du Ballon d'or Ronaldo et Messi pourraient vite se retrouver.

Un montant historique, encore plus élevé que celui qui a convaincu Ronaldo. Le Portugais touchera plus de 400 millions d'euros pour deux saisons et demie en Arabie saoudite, dont la moitié pour promouvoir la future candidature du royaume au Mondial 2030.