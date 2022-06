Grande première : Et si Miss France était mariée et maman?

Une candidate au titre de Miss Alsace est mère d’une petite fille de trois ans. Une candidature possible grâce aux nouvelles règles.

1 / 10 Victoire Rousselot est candidate à Miss Alsace. Instagram À 27 ans, cette assistante dentaire a pu participer au concours grâce aux nouvelles règles du concours. Instagram Elles permettent d'avoir plus de 24 ans, d'être mariée… Instagram

Il ne faut plus forcément avoir moins de 24 ans pour concourir à un titre de Miss : c’est une des grandes nouveautés de cette nouvelle édition du concours de Miss France. «On peut être belle à n'importe quel âge, même si je sais que certains comités locaux ont maintenu cette limite à moins de 24 ans. Et c'est leur droit», a confié à Gala Alexia Laroche-Joubert, la nouvelle présidente de la société Miss France qui se veut «progressiste» et veut faire preuve «d’ouverture d’esprit».

Une perspective qui ouvre de nouveaux horizons puisque les femmes qui ont commencé à faire leur vie, qui sont pacsées, mariées voire même mère de famille peuvent désormais rêver de décrocher l’écharpe et la couronne. C’est le cas de Victoire Rousselot, 27 ans, candidate de Miss Alsace. La jeune femme, assistante dentaire, est mariée et maman d’une petite fille de trois ans. «Il me tient à cœur de prouver qu’il est possible de conjuguer carrière professionnelle et vie familiale en étant la première Miss maman et mariée», a-t-elle indiqué sur Instagram. Réponse le 10 septembre prochain.

Elles peuvent être tatouées

Il est un critère qui n’a pas bougé, c’est celui de la taille : toutes les candidates doivent passer sous la toise et mesurer au moins 1,70m. Pour «une raison pratique», a avancé Alexia Laroche-Joubert. «Les candidates sont habillées de robes de créateurs et la taille minimum pour les porter sans avoir à les repriser est celle-là, tout simplement». Côté physique, les candidates peuvent aujourd’hui être tatouées même avec de grosses pièces: «Ce n'est plus un problème. Il existe des techniques très efficaces pour les masquer si les candidates le souhaitent ou si le port des robes le nécessite».

Les jeunes femmes ne doivent toutefois toujours pas avoir eu recours à la chirurgie esthétique, sauf s’il s’agit d’opérations «réparatrices» ou «liées à un changement de sexe ou aux conséquences d'un cancer du sein». Des changements qui ont permis à Andréa Furet de participer à Miss Paris. À noter que les jeunes femmes ne doivent pas forcément avoir opéré un changement physique de sexe: «Les candidates doivent êtes inscrites à l'état civil comme étant de sexe féminin, sans leur demander pour autant si elles ont effectué un changement de sexe».