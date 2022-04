Zéro déchet: Et si on cuisinait la peau de banane au lieu de la jeter?

La banane est la star des fruits. On en produit près de 120 millions de tonnes chaque année sur Terre, ce qui correspond à 16% de la production fruitière. La peau de banane constitue de 30 à 40% de son poids. Cela signifie qu’au minimum 36 millions de tonnes finissent à la poubelle. C’est un gâchis en ce qui concerne le développement durable (gestion des déchets) et l’alimentation. Beaucoup l’ignorent, mais la pelure est un aliment riche en vitamines et en éléments nutritifs précieux. Voici donc quelques idées pour l’apprêter.