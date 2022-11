Tendance pour la maison : Et si on installait une cheminée… dans la salle de bains?

À en croire Pinterest, un feu ouvert dans la salle de bains sera la prochaine grande tendance en matière d’intérieur.

A priori absurde, l’idée d’avoir une cheminée dans la salle de bain peut toutefois être sympa. imago images/Westend61

Les températures se rafraîchissent, les jours raccourcissent et il pleut: le temps idéal, en somme, pour flâner dans la salle de bains! Sur Pinterest, un équipementier britannique a établi quelles étaient les tendances salle de bains les plus épinglées. Et ce sont étonnamment les salles de bains avec cheminée qui arrivent en tête. Bien que l’époque où nous prenions des bains à côté d’un feu ouvert pour avoir chaud soit révolue depuis belle lurette, cette tendance fait son grand retour. Même si, économies oblige, opter pour une douche rapide est aussi d'actualité.

On recense actuellement près de 200 000 épingles sur ce thème des cheminées. Pour les locataires, l’installation d’une cheminée dans la salle de bain est malheureusement une perspective lointaine.

Mariage du marbre et du vintage

Avec plus de 160 000 épingles sur Pinterest, les salles de bains en marbre, synonyme de luxe, sont également très appréciées. Ce qui nous amène à la tendance qui occupe la troisième place, à savoir le vintage. Outre le marbre, ce style fait notamment appel aux baignoires sur pieds et aux rideaux de douche circulaires.

La baignoire sur pieds apporte instantanément une touche de luxe dans une salle de bains. Unsplash / Brooke Lark

Alors que les salles de bains en marbre sont généralement minimalistes et dans des tons blanc, beige ou gris, les salles de bains vintage sont plus colorées, voire kitsch et font souvent appel à des papiers peints colorés aux motifs floraux ou aux couleurs jaunes ou vertes.

Style industriel contre carrelage à motifs

Les deux tendances suivantes ne pourraient pas être plus aux antipodes l’une de l’autre: à la quatrième place, on trouve les salles de bains dans le style industriel, avec des conduites apparentes, beaucoup de métal et de verre et des couleurs sombres. Les murs en briques apparentes fonctionnent également très bien.

À l’autre bout du spectre, on trouve le carrelage à motifs, qui compte tout de même près de 90’000 épingles. Cette tendance met en avant des couleurs et des motifs tels qu'on les connaît par exemple du Maroc. Les salles de bains dans ce style sont souvent ornées de nombreuses plantes vertes. Attention: toutes les plantes d'intérieur n’ont pas leur place dans une salle de bains.