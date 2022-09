Le débat revient au Luxembourg : Et si on interdisait la cigarette même en terrasse ?

Et si on interdisait la cigarette même en terrasse? À 15h, la pétition comptait déjà plus de 300 signatures, c’est dire si le sujet intéresse un peu. «Les fumeurs oublient que l'odeur de la cigarette se répand même loin et dérange ainsi les enfants et les non-fumeurs», explique la pétitionnaire. Interdire la cigarette en terrasse «permettrait à quiconque de s’asseoir sur une terrasse sans avoir à inhaler la fumée toxique». Et d’expliquer que selon l’expression consacrée, ce sont malheureusement les plus dérangés qui s’en vont, «obligés de fuir et de s’asseoir à l’intérieur».