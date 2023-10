Et si on obligeait votre voisin de bus à mettre des écouteurs?

Certains n'en peuvent plus de la musique des smartphones dans les transports publics.

Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes tranquillement installé dans le bus ou dans le train, avec l'envie de vous reposer un peu, de bouquiner tranquillement. Soudain, un peu plus loin dans le wagon résonne une musique atroce, le bruit d'une vidéo, ou la dernière conversation en facetime avec mémé… C'est un des autres passagers qui a jugé bon de dégainer son smartphone pour regarder un contenu sans mettre d'écouteurs, faisant ainsi profiter tout un bus ou tout un wagon de la bande-son de son visionnage.

Un comportement qui a le don d'en agacer plus d'un, bien sûr. Ainsi, le pétitionnaire Xavier Janin a soumis une pétition publique, ouverte aux signatures depuis samedi dernier, pour demander l'interdiction de cette pratique. «Ce phénomène s'amplifie chaque jour», déplore l'auteur de la pétition n°2886. Les usagers vont «jusqu'à se retrouver pris au piège de plusieurs diffusions sonores en simultané», ajoute-t-il. «Cela devient insupportable». À tel point qu'il faudrait, selon lui, «légiférer pour mettre en place un arsenal dissuasif» pour permettre à chacun de «ne pas subir les épanchement sonores de voisins indélicats. Ce qui devrait n'être qu'une règle élémentaire du vivre ensemble deviendrait une obligation».

En tout, 23 nouvelles pétitions peuvent être signées jusqu'au 24 novembre sur le site dédié. Celles atteignant les 4 500 signatures feront l'objet d'un débat public. L'instauration d'une vignette pour circuler au Luxembourg, comme en Suisse, une caisse de maladie pour animaux domestiques, des droits égaux entre partenariat et mariage ou encore l'interdiction de fumer sur les quais de trains et de trams, et dans les arrêts bus sont par exemple réclamés.