Question : Et si on rattachait la Province du Luxembourg au Grand-Duché?

LUXEMBOURG - Après

l'échec des négociations

politiques, l'avenir du royaume semble plus qu'incertain.

L'idée est partie d'une boutade, mais, dans la situation actuelle, elle rencontre un écho. Un groupe Facebook sur cette proposition regroupe déjà pas loin de 1 500 personnes. «On en cause un peu, dans la Province», explique Luis Norte, qui a lancé le groupe. «On n'a pas grand-chose, ici. C'est la Province la plus vaste, mais la moins peuplée, on aurait intérêt à se rapprocher du Grand-Duché plutôt que de rester avec la Wallonie...».