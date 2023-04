Journée mondiale du travail invisible: Et si on reconnaissait que maman fait des doubles journées?

Le premier mardi de chaque mois d'avril, c'est la journée mondiale du travail invisible. Comprenez le travail non rémunéré que tout un chacun exécute chaque jour pour faire tourner le quotidien. Faire les devoirs avec les enfants, passer un coup d'aspirateur dans la cuisine, payer la cantine, acheter le cadeau d'anniversaire de la petite dernière... Cette journée a été créée en 2000 par l’association féministe d’éducation et d’action sociale au Québec afin de mettre en lumière ces tâches et faire reconnaître la charge que cela peut représenter... avant tout pour les femmes.

Car n'en déplaise aux hommes qui, c'est vrai, ont fait de réels progrès en la matière (mais on venait de loin tout de même!), ce travail invisible incombe encore aux femmes. Selon la dernière étude disponible du Statec, en 2010, les femmes passaient en moyenne 19 heures par semaine à faire les tâches ménagères, soit plus du double des hommes (8 heures). Un chiffre qui montait à 24 heures dans une famille avec enfants (10 heures pour les hommes).

15 000 dollars par mois!

En plus de l'entretien de la maison, les femmes passaient, en moyenne, 35 heures par semaine à s'occuper des enfants, contre 21 heures pour les hommes. Le Statec notait toutefois des différences selon la nationalité, les pères portugais et français s'occupaient en effet davantage de leur progéniture (24,4 heures et 23,5 heures) que les pères allemands (17,8) ou luxembourgeois (19,4). Au final, les femmes consacraient 59 heures pour la maison et les enfants, soit quasiment le double par rapport aux hommes (31 heures).