Pétition au Luxembourg : Et si on rendait le Findel trop cher pour les jets privés?

LUXEMBOURG – Le décollage et l'atterrissage à plus de 100 000 euros, au moins. C'est ainsi qu'un pétitionnaire veut dissuader les jets privés de voler au Luxembourg.

Une pétition réclamant des moyens de dissuasion contre les jets privés au Luxembourg a été ouverte aux signatures ce samedi et peut être signée jusqu'au 28 octobre. Le pétitionnaire, Raffaello Lorenzo Mancini, propose de «faire en sorte qu'il soit extrêmement coûteux (au moins 100 000 euros) de décoller ou d'atterrir au Luxembourg avec un jet privé». Une idée réalisable, puisque lux-Airport «appartient à 100% à notre État», et donc «on pourrait simplement ajuster les termes pour atteindre l'objectif», espère le pétitionnaire.

Oui, tous les moyens pour lutter contre ça sont bons. Non, il faut carrément les interdire. Non, chacun doit pouvoir se déplacer comme il le souhaite.

En tout, douze pétitions ont été ouvertes aux signatures ce samedi. Elles réclament, entre autres, de multiplier les taxes sur les cigarettes et le tabac par deux, de supprimer les tranches d'imposition de 8% et 9%, l'interdiction générale de fumer en public ou encore d'ajuster chaque année les barèmes d'imposition à l'inflation. Celles obtenant 4 500 signatures et plus feront l'objet d'un débat public.