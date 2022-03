Bibliothérapie : Et si on se soignait à coup de bouquins?

Lire des ouvrages prescrits par

des psys ou des coaches pour guérir, un concept qui prend ses marques. Décryptage.

Après avoir rencontré son client et cerné ses attentes, la coach lui prescrit plusieurs livres, dont ils discuteront ensemble par la suite. AFP

«La vie est trop courte pour lire de mauvais bouquins. Un livre est publié toutes les 30 secondes, comment choisir le bon?». C'est ainsi que l'entreprise londonienne The School of Life introduit ses cours de bibliothérapie, «l'art de prescrire des romans pour faire face aux difficultés de la vie». «La lecture ne remplace pas un psy, précise Ella Berthoud, bibliothérapeute. Mais elle apaise les maladies de l'esprit, du cœur et de l'âme».

Pour trouver l'ouvrage parfait, celui qui fera du bien à un client, Emilie Devienne, bibliocoach à Paris et à Aix-en-Provence, rencontre la personne puis lui prescrit trois livres par e-mail. «Un mois après, la personne en question revient et on en discute». Selon la coach française, auteur d'ouvrages de développement personnel, lire permet au client de faire face à un souci de vie et «lui épargne vingt ans de thérapie», sourit-elle. «Le livre est un prétexte pour parler de ses préoccupations».

Le professeur Panteleimon Giannakopoulos, chef du département de santé mentale et de psychiatrie aux HUG, utilise les livres de la même manière: «Cela m'arrive d'utiliser les livres et les films dans le travail psychothérapeutique. Ils permettent d'explorer des dimensions inconscientes». Toutefois, de graves dépressions ou d'importants troubles anxieux ne peuvent pas se guérir qu'en lisant. «Mais la lecture permet d'élargir son champ, offre un moment de bien-être et de réflexion sur soi à travers l'identification avec les personnages», conclut-il. Découvrez, ci-dessous, le témoignage poignant de Nina Sankovitch, qui affirme sans détour que la lecture lui a sauvé la vie.