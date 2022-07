Transfert : Et si personne ne voulait de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo n'a pas repris l'entraînement avec Manchester United.

La question peut paraître incongrue, voire provocatrice considérant le statut de légende de la star portugaise. Mais elle se pose de manière ouverte depuis plusieurs jours à travers l'Europe. Cristiano Ronaldo va-t-il trouver une porte de sortie lors de ce mercato d'été? Désireux de quitter Manchester United afin de jouer la Ligue des champions (et de gonfler ses statistiques), le quintuple Ballon d'Or n'a toujours pas repris l'entraînement. Officiellement pour des raisons personnelles.

Dans les faits, le transfert désiré par le joueur et son agent Jorge Mendes semble plus compliqué qu'attendu. Comme le rapportent nos confrères de L'Équipe, rares sont les clubs de haut standing souhaités par CR7 qui se montrent intéressés. Un temps envisagés, le Bayern et Chelsea ont décliné, respectivement dans la presse par la voix d'Oliver Kahn pour le club allemand, de manière officieuse du côté de Chelsea où l'entraîneur Thomas Tuchel n'est pas très chaud pour coacher le Portugais.

Déjà l'année passée à Manchester City, Pep Guardiola avait mis son veto, empêchant le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (141 buts) de rejoindre le rival de son club actuel…

Une offre faramineuse venue d'Arabie saoudite

Toujours décisif et compétitif malgré son âge (37 ans), Cristiano Ronaldo valorise plus difficilement un projet collectif qui doit tourner autour de lui par souci d'ego. Trop risqué pour des entraîneurs qui s'inscrivent dans une logique plus collective basée sur les évolutions tactiques des dernières années.

Alors bien-sûr, la superstar ne manque pas de sollicitations d'autres clubs secondaires, voire de destinations exotiques, excités par la perspective de voir le natif de Madère revêtir leur couleur. Le clan Ronaldo a ainsi refusé une offre d'un club saoudien garantissant 250 millions d'euros de revenu au Portugais sur deux ans!

En pleine forme sur le plan physique, l'homme qui a encore inscrit 24 buts en club la saison passée veut continuer à jouer au plus haut niveau. Mais les clubs qui pourraient l'accueillir se comptent sur les doigts d'une main. La piste menant à un retour au Sporting Portugal est tombée à l'eau. À l'heure actuelle, seul l'Atlético Madrid semble en capacité de satisfaire les désirs de chacun.