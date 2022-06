Commonwealth: Et si plusieurs Etats étaient libres d’abandonner la monarchie britannique?

Commonwealth : Et si plusieurs États étaient libres d’abandonner la monarchie britannique?

Représentant sa mère lors de la réunion des dirigeants du Commonwealth au Rwanda, le Prince Charles assure que les pays concernés ont le droit de se distancier de la couronne.

Le prince Charles a affirmé, vendredi, à Kigali, en ouverture de la réunion des dirigeants du Commonwealth, que les États membres étaient libres d’abandonner le giron de la monarchie et exprimé sa «tristesse» pour le passé esclavagiste de la Grande-Bretagne. Ce sommet (CHOGM) se tient au Rwanda, qui a intégré le Commonwealth en 2009, au moment où l’association aux 54 États membres est traversée par de profondes interrogations, dans une période de transition pour la monarchie britannique et de remise en question du passé colonialiste.

«Le Commonwealth compte en son sein des pays qui ont eu des liens constitutionnels avec ma famille, certains qui continuent d’en avoir et de plus en plus qui n’en ont pas», a déclaré le prince Charles, qui représente sa mère la reine Elizabeth II, cheffe du Commonwealth. «Je tiens à dire clairement, comme je l’ai déjà dit, que le régime constitutionnel de chaque membre, en tant que république ou monarchie, relève uniquement de la décision de chaque État membre», a-t-il insisté, devant des dizaines de dirigeants parmi lesquels les Premiers ministres britannique Boris Johnson et canadien Justin Trudeau.