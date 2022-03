Scandale de corruption : Et si Sepp Blatter restait président de la FIFA

Suspendu, mais pas destitué, le Valaisan pourrait retrouver sa place à la tête de la fédération s'il venait à être blanchi après l'élection de son successeur.

C'est Sylvia Schenk, qui appartient à l'organisation anti-corruption Transparency International, qui a levé ce lièvre lors d'un entretien au magazine allemand Sport-Bild. «À mon avis, la destitution du président devrait figurer à l'ordre du jour, sans quoi il ne sera pas possible de procéder au vote. La FIFA ne peut pas prendre le risque que tout ce que ferait le nouveau président pourrait être déclaré nul après coup au cas où le Tribunal arbitral du sport (TAS) blanchirait Blatter et que celui-ci resterait ainsi président», a-t-elle expliqué.

Scénario envisageable

Comme la destitution du président ne figure apparemment pas à l'ordre du jour du 26 février, et que Sepp Blatter a fait recours contre sa suspension devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), le scénario avancé par Sylvia Schenk n'est pas inimaginable. Et ce, d'autant plus qu'il semble improbable que le dirigeant valaisan résolve ce problème en faisant une déclaration de retrait en bonne et due forme.