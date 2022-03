Santé au Luxembourg – Et si votre médecin vous prescrivait une application mobile?

Un grand potentiel économique

Le plus important, c’est la confiance

Président de la Caisse nationale de santé (CNS), Christian Oberlé ne veut pas confondre vitesse et précipitation. «Même si ces applications apportent une plus-value pour les patients et les professionnels de la santé, on va tout d’abord mettre en place des projets pilotes, car on est pour le moment dans un processus de découverte. On va essayer d’utiliser ces applications dans le cadre de maladies chroniques par exemple. Il faudra ensuite adapter le cadre légal et le cadre statutaire».

Et Christian Oberlé d’insister: «Il y a encore du boulot, mais c’est une démarche qui nous intéresse et qui doit devenir une priorité», souligne le président de la CNS. «C’est trop tôt pour fixer un horizon au niveau d’une année. Et à celles et ceux qui se préoccupent de la protection des données, nous leur indiquons déjà que le plus important, c’est la confiance du citoyen et du médecin. C’est pourquoi on veut construire cette confiance dans des projets pilotes».