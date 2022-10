BIL : Et si vous boostiez votre épargne?

Préparez votre retraite pour complémenter votre pension légale et profiter d’avantages fiscaux. Avec une épargne personnelle, votre argent travaille en même temps que vous.

La retraite peut sembler bien loin, mais il est important de l'anticiper et de la planifier. Bien que le système de pension luxembourgeois soit généreux, la retraite s'accompagne souvent d'une réduction des revenus, parfois importante. Cependant, il existe différentes options pour maintenir votre niveau de vie le moment venu.

Aujourd’hui, il existe trois piliers : la pension légale, le plan de retraite complémentaire mis en place par l'employeur et les contrats de prévoyance-vieillesse.

Les pensions complémentaires professionnelles

Certains employeurs proposent de financer un régime de retraite complémentaire pour leurs salariés. Au moment de la retraite, les prestations sont versées sous forme de capital ou de rente viagère exonérée. À savoir que depuis janvier 2019, les régimes complémentaires de pension sont également accessibles aux indépendants. Pour plus d’informations sur les options pour les indépendants, visitez bil.com/bilpensionpro .

Focus sur les contrats de prévoyance-vieillesse

Il existe deux types de produits de prévoyance-vieillesse, vous pouvez donc choisir celui qui est le plus adapté à votre situation. La première solution vous offre un taux d’intérêt minimum garanti sur vos versements (indépendant des fluctuations des marchés financiers), ainsi que d’éventuelles participations aux bénéfices (selon les résultats financiers de la compagnie d’assurance). À l’âge de la retraite, vous connaissez le montant du capital minimum que l’on vous verse, et vous pouvez commencer votre nouvelle vie avec sérénité.

La deuxième solution est celle de vous constituer votre capital pension en investissant dans un ou plusieurs fonds d’investissement. Ce qui vous permettra de profiter de l’évolution des marchés tout en respectant votre appétit au risque. Ces fonds d’investissements diversifiés et dynamiques vous assurent une gestion professionnelle de votre épargne sans toutefois garantir votre capital à l’échéance. Il est à noter, que les deux solutions peuvent être mixées. Pour de plus amples informations sur les deux formules disponibles, rendez-vous sur bil.com/pension .

Mieux qu’une épargne classique? Bénéficiez d’une déduction fiscale!

Durant toute la durée du contrat (min. 10 ans), profitez de déductions fiscales importantes. Quel que soit votre âge, déduisez de votre base imposable un montant annuel maximum de EUR 3.200 par contribuable. Si vous êtes marié(e), votre conjoint peut bénéficier des mêmes avantages en souscrivant à un second contrat. Pour en savoir plus sur les produits fiscaux, visitez, bil.com/produitsfiscaux ou simulez d’autres déductions possibles au deductionsfiscales.lu .

«Il est essentiel de construire son épargne le plus tôt possible. Il s’agit de notre avenir!»

Vous travaillez, votre argent également ! De quoi vous constituer un capital important pour votre retraite

Un cheminement long, certes, mais d’une importance vitale pour les travailleurs et leurs familles. Une bonne gestion peut faire la différence entre une retraite confortable et une situation où chaque centime compte. Aussi est-il judicieux de demander conseil afin d’éviter les écueils et de comprendre les options qui conviennent le mieux à chaque individu.