Saint-Valentin 2022 : Et si vous donniez une note à votre conjoint?

Développée par un Suisse, une nouvelle application permet d’améliorer sa relation de couple. Il est possible d'évaluer son partenaire et d'interagir au quotidien.

Les couples peuvent se noter sur quantité de thèmes. Pixabay

«Envoyez vos souhaits à votre partenaire, évaluez-vous mutuellement et améliorez votre relation de manière amusante!» Telle est l’ambition de l’application mobile Dunaduo, disponible gratuitement sur l’app store depuis quelques semaines. «Celle-ci permet de challenger son partenaire et de l’évaluer comme un taxi Uber, explique son fondateur suisse, Artaches, 33 ans. L’un des conjoints peut par exemple demander à l’autre, via l’app, de passer l’aspirateur, puis noter ensuite la qualité du service».

En plus des tâches ménagères, le couple est amené à interagir sur différentes thématiques; les enfants, les amis, la belle-famille, les voyages, les cadeaux, le «7e ciel»... Dunaduo permet de faire des rappels à son conjoint du genre: «N’oublie pas d’aller chercher Zoé à l’école demain».

Quand l’algorithme s’en mêle

Mais derrière l’écran, les partenaires ne sont pas seuls. L’algorithme y met aussi son grain de sel. «Il évalue en effet la jauge commune du couple. Celle-ci prend en compte la fréquence de l’utilisation de l’appli, le nombre de demandes envoyées d’un partenaire à un autre et les réponses d’un chacun aux sollicitations de l’autre. Comme chacun se voit attribuer une note personnelle, l’ordinateur en fait aussi une moyenne. On voit ainsi qui des deux participe le plus au couple», détaille Artaches.

Mais c’est «un gentil algorithme», confie le jeune homme, en précisant que l’outil de calcul procède à une évaluation progressive et dans la durée. «Il ne vous fera pas passer de 80% à 40% juste parce que vous n’avez pas l’aspirateur jeudi dernier», lâche-t-il. «Bien entendu, ces résultats sont à prendre avec des pincettes. Il ne faut pas trop s’y fier. Je vois d’ailleurs cette application plutôt faite pour les couples matures, qui ont une certaine expérience», déclare une thérapeute de couple, interrogée par nos confrères de 20 minutes en Suisse.

«Devenir le bon partenaire»

Cette dernière voit l’outil d’un bon œil: «C’est une manière fun de donner des idées pour créer de l’intimité entre les conjoints. Ça peut ouvrir la porte à un vrai dialogue, chose essentielle dans la vie de couple. Mais pour autant que celui-ci se poursuive dans la vraie vie, au-delà de l’application». Mais n’y a-t-il pas des limites au fait d’attribuer des notes à son partenaire? «Avec l’approche imago, méthode qui propose d’utiliser les conflits et blessures dans le couple comme des opportunités de croissance, la question n’est pas de rencontrer le bon partenaire, mais de devenir le bon partenaire, dit-elle. Et Dunaduo favorise les «cadeaux de croissance», à savoir les efforts que chacun peut faire pour s’améliorer lui-même et mieux contribuer à la vie de couple».

La thérapeute reconnaît toutefois qu’une forme de compétition malsaine peut s’installer entre les partenaires, «c’est pourquoi il ne faut pas tomber dans la critique. Il faut que la notation reste toujours constructive», ajoute-t-elle.