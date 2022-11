Tendance d'automne : Et si vous testiez le bikini en… feuilles mortes?

Le dernier look de l’actrice Julia Fox ne nécessite rien de plus que… quelques feuilles ramassées au parc. Et ça fait un carton sur TikTok!

Julia Fox est connue pour ses tenues légères. Sa dernière en date la dévoile en tenue d’Eve. Instagram/Juliafox

Julia Fox est connue pour ses tenues légères et ses looks tape-à-l'oeil. Que ce soit en mode «wet look», portant un accessoire en cheveux humains ou avec un simple, mais non moins extravagant eyeliner «thumbprint», l’actrice n’a de cesse de créer la surprise et d’amuser la galerie avec ses choix en matière de mode. Avec son dernier look, Adam et Eve n’ont plus qu’à aller se rhabiller. En effet, la jeune femme de 32 ans s’affiche sur les réseaux sociaux, vêtue tout juste de quelques feuilles.

Comme le révèle Julia Fox sur TikTok, il ne s’agit pas de la dernière tendance des podiums de défilés, mais bien de sa propre création!

Aimez-vous porter des tenues légères? Oui, je m’en fiche du regard des autres ou de ce qu’ils peuvent penser! Si le cœur m’en dit, oui. Quand je sors, j’aime bien montrer un peu de peau. Quand j’étais plus jeune, oui! Non, c’est contraire à ma religion/philosophie de vie. Non, je ne me sentirais pas à l’aise. Je n’aime pas me faire remarquer.

«Je suis obsédée par les feuilles»

«Salut à tous! Je suis obsédée par les feuilles. Je vais tous les jours au parc, où je vois les feuilles changer de couleur et ça m’a vraiment inspirée», explique l’actrice dans la vidéo. On y voit Julia Fox ramasser des feuilles aux pieds des arbres à New York avant de les transformer. «J’ai appelé mon amie Emma, qui est une experte en résine. Nous avons nettoyé les feuilles, elle a mélangé la résine et nous avons figé les feuilles dans le temps», dit-elle.

Ensemble, elles ont recouvert les feuilles de résine qu’elles ont ensuite fait sécher pour en faire des boucles d’oreilles ainsi que le haut et le bas de la tenue. La vidéo montre Julia Fox en pleine action, en train d’encoller les feuilles pour le top à l’aide d’un pistolet à colle. «Nous avons recourbé les tiges des feuilles afin de former des œillets pour les fixer à la chaîne», explique l’actrice sur TikTok. Pour finir, Julia Fox présente sa création qui recouvre sa poitrine et ses hanches, tel un bikini.

«J’adore! Je ne sais pas si ça peut vraiment se porter, parce que mes fesses sont à l’air, mais en tout cas, j’y ai vraiment mis tout mon cœur», conclut-elle. Et d’ajouter: «Comme quoi, on peut tout porter!».

Un carton sur TikTok

Le look d’automne décalé n’a pas tardé à trouver ses adeptes sur les réseaux sociaux. «Reine des feuilles!», «C’est fabuleux!» et «J’adore!!», s’accordent à dire les utilisateurs sur TikTok. Certains trouvent que «Bricoler avec Julia Fox» devrait devenir une rubrique récurrente. D’autres lui demandent de créer sa propre marque. Malgré toutes les éloges que reçoit l’actrice pour sa créativité, la tenue légère récolte aussi des critiques. «Julia, je t’adore, mais ça, ce n’est pas une robe», déplore un internaute sur Instagram.

Le bikini en feuilles de Julia Fox a sa place dans la catégorie Avant Apocalypse. Comme son nom l’indique, il s’agit de vêtements tels qu’ils pourraient être portés juste avant l’apocalypse. En font partie des pièces de type warcore qui rappellent les looks à la «Mad Max», mais également des vêtements confectionnés à partir de matériaux totalement détournés de leur fonction première, comme les feuilles de la tenue de Julia Fox. «Surtout maintenant que nous traversons une période aussi sombre, nous devons tous faire preuve d’ingéniosité en matière de vêtements», dit-elle dans la vidéo.

Ce n’est pas la première fois que Julia Fox détourne des objets du quotidien pour en faire des vêtements. En octobre dernier, l’actrice avait annoncé dans une vidéo sur TikTok: «Salut à tous! Aujourd’hui, je vais vous donner de l’inspiration mode pour la fin du monde», avant de transformer une serviette de bain en robe.