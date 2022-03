Festival au Luxembourg – Et si vous veniez chasser l'hiver à Fingig

Ce week-end, les traditions pour chasser l'hiver vont se mêler à une approche plus contemporaine avec des sculptures qui seront embrasées.

La commune de Käerjeng organise son premier festival du feu. «Il y a 18 ans, j'ai participé à un festival du feu en France. Et je me suis dis que ce serait bien d'en faire un au Luxembourg dans le cadre de la fête des brandons (lire ci-contre). On a eu l'idée de combiner cette tradition avec des sculptures de feu créées par des artistes», présente Florence Hoffmann, curatrice du festival.