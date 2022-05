Informatique : Et s’il était possible d’effacer ses données en ligne en quelques clics?

La société israélienne «Mine» propose de se faire oublier en aidant les utilisateurs à supprimer leurs informations sur Internet.

«La vie privée, c’est un peu comme la santé ou l’air»

D’après Gal Ringel, un million de personnes ont déjà utilisé les services de «Mine», gratuits pour les particuliers et payants pour les entreprises, et dix millions de demandes d’effacement de données ont été envoyées à des entreprises. «Nous ne disons pas aux gens de ne pas utiliser Facebook ou Google, mais nous disons: comme vous aimez utiliser internet, on vous montrera qui sait quoi de vous et quels sont les risques», explique Gal Ringel à l’AFP. «Mine» n’est pas le seul outil permettant de traquer et effacer ses données numériques mais ses créateurs estiment qu’il est l’un des plus simples et le plus utilisé. En Israël, la législation est en retard et incapable de faire face aux défis numériques actuels, affirme Naama Matarasso Karpel, directrice de Privacy Israel, une ONG qui lutte pour le droit à la confidentialité par l’éducation et la législation.