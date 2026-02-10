Près de 500 000 euros ont été dépensés en dix ans dans la maintenance du système de ventilation des tunnels Grouft et Stafelter, sur l’A7.

Les tunnels Grouft et Stafelter donnent du fil à retordre aux Ponts et Chaussées. Foto: Editpress/Fabrizio Pizzolante

Depuis le 30 janvier, la circulation est réduite à une voie et la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h, dans les tunnels Grouft et Stafelter, sur l’autoroute A7. En cause, avait affirmé à l’époque l’Administration des ponts et chaussées, «une usure anormale sur les pales de plusieurs ventilateurs» installés dans les tunnels.

Yuriko Backes, la ministre de la Mobilité, a livré hier de plus amples détails sur cette panne. «L’origine de l’anomalie remonte à un premier incident survenu l’année dernière, au cours duquel un corps étranger aurait pu être à l’origine de la défaillance d’un ventilateur. Le même phénomène s’est reproduit lors de travaux de maintenance à l’automne 2025. Et fin janvier, explique-t-elle, un rapport d’expertise a identifié un problème structurel au matériau comme cause possible».

Un nouvel appel d'offres?

Sur la durée des restrictions susmentionnées, la ministre ne s’engage pas. «Vu le risque potentiel que ce problème affecte l’ensemble des 52 ventilateurs des tunnels, des analyses complémentaires sont nécessaires, et une commande de pièces de rechange a été passée. Si bien qu’aucune date de retour à la normale ne peut être communiquée aujourd’hui».

Concernant les ventilateurs incriminés, la ministre de la Mobilité affirme qu’«ils proviennent du même fabricant, un conglomérat anglo-suédois récemment intégré à un groupe coréen». Et vu qu’il existe plus d’une douzaine de fabricants de ce type de ventilateurs industriels, Yuriko Backes avoue «ne pas exclure un nouvel appel d’offres pour l’ensemble du système de ventilation», tout en sachant que cela «impliquerait forcément des contraintes de temps». Elle précise en outre que «ce type de ventilateur est uniquement présent dans les tunnels Grouft et Stafelter», et que «ceux présents dans le tunnel de Howald proviennent du même fabricant». En outre, «un seul cas d’incident similaire, remontant à plusieurs années» a été recensé à l’étranger.

«La sécurité des usagers reste la priorité absolue» Yuriko Backes

Si l’installation de la ventilation dans les tunnels Grouft et Stafelter a coûté «environ 1,3 million d’euros», la ministre détaille que les coûts de maintenance dudit système «se sont élevés à 52 090 euros pour les deux tunnels en 2025, et représentent, à nouveau pour les deux tunnels, une somme de 479 714 euros sur la dernière décennie». Par ailleurs, le tunnel Grouft a dû être fermé durant 38 nuits (travaux de maintenance et de nettoyage et révision des systèmes d’extinction d’incendie) en 2025, alors qu’il ne l’avait été «que» 21 nuits en 2023 et 2024, 22 nuits en 2022 et 24 nuits en 2021.

Yuriko Backes déclare que «la sécurité des usagers reste la priorité absolue» et que «les mesures préventives sont appliquées de la même manière aux quatre tubes» des tunnels. Ainsi, poursuit-elle, «il s’agit d’une mesure de réduction des risques, afin que, en cas d’incendie, tous les systèmes fonctionnent de manière à permettre l’évacuation des personnes présentes».

Elle ajoute que «ses équipes sont en contact permanent avec les fournisseurs, afin d’assurer la livraison des pièces dans les meilleurs délais».